Політичний знак для Москви: навіщо у Молдові зустрінуться 47 європейських лідерів

У Молдові, у приватному замку Мімі, 1 червня відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, куди завітають 47 лідерів з усієї Європи. Це буде друга зустріч у такому форматі.

Про що домовлятимуться президенти та прем'єр-міністри – повідомляє кореспондентка 24 каналу із Брюсселю. Головними темами на порядку денному будуть безпека та енергетика. Також у Кишиневі обговорять спільні зусилля для миру в контексті війни в Україні.

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Окрім цього, лідери матимуть час для двосторонніх зустрічей. За словами високопоставленого дипломата ЄС, серед узгоджених зустрічей очікуються переговори між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем.

Очікується, що лідери ЄС посилять свою допомогу Молдові. Зокрема, буде представлена цивільна місія в Кишиневі з мандатом на два роки. У складі місії очікують до 50 чиновників, які будуть сприяти протидії дезінформації та кібератакам. Загалом у Брюсселі позитивно оцінюють результати майбутнього саміту.

Ця друга зустріч, думаю, також буде успішною. Ми були вражені ступенем підготовки молдован і тим, як це було організовано та скеровано,

– сказав високопоставлений дипломат в ЄС.

У Брюсселі також закликають сприймати геополітичний контекст саміту у Молдові, оскільки це є політичним сигналом для кремля.

"Якщо ви сидите в Москві й бачите 47 країн у вашому найближчому чи близькому сусідстві, які зустрічаються разом, я вважаю, що це дуже важливе повідомлення. Навіть якщо це м’яка співпраця, навіть якщо це зміни, це вам про щось говорить", – зазначив дипломат на умовах анонімності.

Участь президента України Володимира Зеленського у саміті не підтверджена. У Молдові не розкривають деталі з міркувань безпеки.

Зазначимо, це вже другий саміт Європейської політичної спільноти. Перша зустріч лідерів у рамках цього саміту відбулась минулого року в Празі восени минулого року. Цей майданчик був створений за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. Саміт не є альтернативою розширення Євросоюзу. Очікується, що наступні саміти відбудуться в Іспанії та Великій Британії.