У Молдові 4 квітня оголосили днем жалоби за загиблими в Україні на війні

У Молдові 4 квітня буде днем трауру за тими, хто загинув в Україні через війну, яку розпочала Росія. Про це оголосила президентка країни Майя Санду.

Президентка Майя Санду не оминула своєю увагою й звірства окупантів у Бучі. Вона засудила дії окупантів.

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Майя Санду заявила, що її, як і весь світ, шокували звірства росіян у Бучі. Молдова засуджує злочини проти людяності.

Ми разом з усім світом шоковані різаниною в місті Буча під Києвом. Молдова рішуче засуджує ці злочини проти людяності, так само, як засуджує незаконну і неспровоковану війну, розпочату РФ проти України. Завтра, 4 квітня 2022 року, оголошуємо національним днем жалоби в пам'ять про безневинно загублені життя в Україні за останні 39 днів,

– заявивла Санду.

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