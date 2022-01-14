У Молдові допустили введення надзвичайного стану через підвищення ціни на газ

Ситуація у молдовській галузі енергетики дуже складна. На цьому тлі влада заговорила про введення надзвичайного стану.

Про це заявив глава парламенту Молдови Ігор Гросу. Він не виключає введення надзвичайного стану в галузі енергетики через підвищення цін на газ.

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Він констатував, що ситуація в галузі енергетики наразі дуже складна.

Ціни на газ зійшли з розуму. Якщо буде потрібно, ми знову введемо надзвичайний стан в галузі енергетики,

– заявив Гросу.

За його словами, уряд країни готує додаткові заходи підтримки населення у разі нового підвищення тарифу на газ. Водночас Гросу додав, що те, що відбувається мало залежить від Молдови.

"Така ситуація на ринку, страждає не тільки Молдова, страждають і європейські країни, і не тільки те, що ми можемо зробити – забезпечити максимальний захист населення, а саме:

надати можливість оплачувати газ по частинах,

ні в якому разі не допустити відключення споживачів в холодний період.

Що цьому передувало

Раніше влада Молдови пояснила, що у "Молдовогазі" виник дефіцит платіжного балансу через зростання ціни на газ у 2021 році. Адже до жовтня він закуповувався по 126,7 долара за тисячу кубометрів, а в жовтні його вартість зросла до 800,62 долара.

Через це влада Молдови була змушена ввести у країні режим надзвичайного стану до 20 листопада. Все через дефіцит природного газу у сховищах.