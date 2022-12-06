Знайшли за кілометр від міста: у Молдові розповіли деталі падіння ракети біля кордону

Під час масованого удару росіян по Україні 5 грудня одна з ракет впала на території Молдови. Її компоненти виявили біля міста Бричани.

У Міноборони Молдови повідомили перші деталі інциденту. Там заявили, що компоненти ракети впали за кілометр від міста Бричани.

Важливо Чи є загроза вибуху: у Молдові оглянули ракету на прикордонні

Відомо, що після перевірки місцевості група інженерів не виявила вибухових речовин, які могли б становити небезпеку для місцевого населення. Наразі не зрозуміло, якою була траєкторія польоту ракети і кому вона належить.

За інформацією місцевого видання Moldova Liberă, впала ракета типу С-300. Проте моніторингова група monitor вважає, що це розгінний блок ППО С-300.

Раніше президентка Молдови Майя Санду прокоментувала ракетний удар 5 грудня Росії по Україні. Однак Санду не дала жодних коментарів щодо падіння ракети біля Бричан.

Ми рішуче засуджуємо неодноразові напади Росії на громадян України, цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру. Міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну. Тільки так ми можемо покласти край стражданням і втраті життів,

– зазначила Санду.

Додамо, що на Півночі Молдови вже падала російська ракета. Це сталося у населеному пункті Наславча. Руйнувань зазнали житлові будівлі. Після цього російського дипломата Олега Васнєцова вислали з країни.