У Молдові шукають уламки невідомих дронів після нічних вибухів

Жителі Модови посеред ночі 20 вересня помітили в небі невідомі безпілотники та почули гучний вибух. Правоохоронці вже почали прочісувати місцевість у пошуках можливих місць падіння апаратів.

Тривожні сповіщення надійшли до поліції з Оргіївського та Калараського районів Молдови. Близько другої години ночі люди побачили яскраві спалахи та об'єкти, схожі на дрони.

Що відомо про нічний інцидент?

Правоохоронці одразу виїхали на виклики до сіл Березлоджі та Деренеу. Вони ретельно оглянули територію як у межах населених пунктів, так і за їхніми межами.

Проте жодних уламків, вирв від ударів чи пожеж, які б свідчили про падіння безпілотників, поки не виявили.

Пошукові роботи та перевірки тривають. Водночас поліцейські закликали громадян не наближатися до підозрілих предметів у разі їх виявлення та одразу телефонувати до екстрених служб.

Попередні випадки порушення простору

Це вже не перша подібна ситуація за останні дні. Зокрема, 18 вересня правоохоронці знайшли залишки безпілотника у селі Колоніца неподалік Кишинева. Тієї ж ночі жителі передмістя столиці чули потужний вибух, хоча оборонне відомство не зафіксувало порушень повітряного простору. А вже наступного ранку прикордонники помітили кілька невідомих апаратів над районом Штефан-Воде.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, російські дрони регулярно залітають на територію сусідніх держав. Нещодавно один із "Шахедів" перетнув кордон і впав у Румунії після транзитного прольоту через Україну та Молдову.

Крім того, на початку вересня російський ударний безпілотник загрожував літаку Зеленського, коли той перебував у Молдові. Через небезпеку в центральній частині країни навіть довелося тимчасово обмежувати польоти цивільної авіації.