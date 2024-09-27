Вандали розмалювали урядові будівлі в Кишиневі жовтою і синьою фарбами за інструкцією з Москви

У Кишиневі вандали обмалювали дві урядові будівлі жовтою та синьою фарбами. Винуватців знайшли та затримали.

Інцидент трапився у ніч на 27 вересня. Двоє осіб обмалювали будівлі уряду і Міністерства праці, пише Newsmaker.

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Вандалізм з проукраїнським дизайном замовила Москва

Вночі двоє чоловіків вимазали двері та стіни урядових будівель жовтими і синіми фарбами. Молдовська поліція також опублікувала кадри з місця події.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у віці 21 і 20 років. За їхніми словами, лише за обмалювання будівель уряду їм заплатили 5 тисяч євро. Один із підозрюваних сказав, що він також відповідав за пошук молодих людей для подальших "акцій" Москви у Молдові. За це платили по 500 євро на місяць.

Під час допиту у відділку вони також розповіли, що входять до групи з 20 молодих людей, яких найняли для вандалізму щодо державних установ Молдови з метою дестабілізації.

За даними поліції, усі 20 осіб літали до Москви із пересадкою в Стамбулі. У столиці Росії їх поселили у готелі, а наступного дня на полігоні під містом їх навчили, як організувати протести в Кишиневі й дестабілізувати ситуацію на цих акціях протесту. Їм також видали гроші й телефони для зв'язку.

Згодом вони повернулися до Молдови з пересадкою в Анталії, купили фарбу, рукавички, кросівки й сумки, а після вчинення актів вандалізму відзвітувалися перед своїми замовниками, скинувши їм відео в телеграмі.

13 із 20 осіб, які їздили на навчання до Москви, поліція вже встановила. Включно з 26-річним чоловіком, відповідальним за вербування молодих людей для поїздки в Росію.

Правоохоронці провели обшуки в будинках 4 підозрюваних та виявили там кілька банок із фарбою, рукавички, банківські картки, посвідчення особи, які підтверджують їхні поїздки в Росію, та інші предмети, які можуть послужити доказом у кримінальній справі.