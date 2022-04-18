У Молдові відреагували на повідомлення про відмову продавати Україні винищувачі

Молдова відмовилася надавати Україні винищувачі МіГ-29, адже сама не достатньо оснащена військовою технікою.

Про це заявила прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця. Однак вона ухилилася від відповіді на питання журналістів про те, чи просила Україна у Молдови продати 6 винищувачів МіГ.

Важливо Молдова відмовилась продавати Україні винищувачі Міг-29, щоб "не дратувати Росію"

Як Молдова допомагає Україні

Наталія Гаврилиця заявила, із самого початку війни Молдова допомагає Україні, зокрема:

приймає біженців,

надає гуманітарну допомогу,

дотримується санкцій проти Росії у фінансово-банківській системі.

Як щодо військової допомоги

За словами прем'єрки, є країни, які набагато більш оснащені військовою технікою та мають більшу стійкість в економічній та енергетичній галузях, щоб надати цю допомогу Україні.

Також Наталія Гаврилиця не відповіла на питання, в якому стані винищувачі, які хотіла купити Україна.

Що відомо про винищувачі МіГ-29 для України

У перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням передати МіГ-29, які перебувають на її балансі. Проте уряд Молдови відмовився продати винищувачі, пояснивши це нібито небажанням "дратувати Росію".

Де зараз молдовські винищувачі

Як пише Ziarul de Garda, після розпаду СРСР молдавський уряд продав велику частину військової техніки, що дісталася їй, зокрема й більшу частину винищувачів МіГ-29.

У 1992 році перший із них відправили до Румунії в рахунок оплати боргу за військову допомогу під час придністровського конфлікту. Через 2 роки ще 4 винищувачі продали до Ємену. Найбільшу партію (21 винищувач МіГ-29) в 1997 році продали в США за 40 мільйонів доларів.

8 МіГів, що залишилися, відправили на ремонт на завод у Білорусі. Звідти їх повернулося лише 6, решта залишилися в Білорусі як оплата за роботу.

Словаччина не виключає передачу Україні МІГ-29, однак є умови: дивіться відео