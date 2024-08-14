Ошукали ЗСУ на 46 мільйонів: у Молдові затримали злочинців, що "продавали" неіснуючі авто

Поліцейські ліквідували злочинне угрупування, учасники якого "продавали" в інтернеті неіснуючі дрони та автівки для військовослужбовців ЗСУ. Всього зафіксовано 67 таких випадків.

У поліції розповіли, що вісьмох зловмисників затримали в рамках міжнародної спецоперації на території Молдови. Організатором схеми виявився 34-річний уродженець Росії.

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Злочинці у Молдові виманювали гроші у ЗСУ

Українські правоохоронці спільно з молдовськими колегами викрили групу зловмисників, які з 2023 року ошукували військових ЗСУ, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочинів причетні особи віком від 17 до 46 років. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вісім фігурантів, які проживали на території Одеської області, переїхали до Республіки Молдова, звідки почали реалізовувати шахрайські схеми,

– пишуть у Кіберполіції.

Затримання зловмисників у Молдові / фото Кіберполіції

Зазначається, що зловмисники розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за низькими цінами. Після цього вони домовлялися з потенційними покупцями за передплату та що особливо цинічно, вимагали документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності.

Далі, отримавши від них кошти, аферисти насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку Росії, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань,

– вказують у поліції.

Отримані кошти фігуранти знімали гроші у банкоматах Молдови або розплачувалися ними онлайн. Легалізація коштів відбувалася шляхом придбання транспортних засобів преміумкласу та золотих виробів.

Під час обшуків у зловмисників вилучили 250 тисяч гривень, 61 тисячу доларів, 20 транспортних засобів преміумкласу, близько 5 кг золотих виробів, мобільні телефони, понад 80 карток банків Молдови, України та Росії, зброю, чорнові записи, комп’ютерну техніку.