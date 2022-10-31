У Молдові впала російська ракета

Під час масованого ракетного удару по Україні, ворожа ракета впала на території Молдови. Кілька будинків пошкоджені.

Ракету збила українська ППО. Ворожа ракета впала в районі населеного пункту Наславча на Півночі Молдови, неподалік українського кордону.

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Наслідки падіння ракети в Молдові

Під час масованої ракетної атаки уранці 31 жовтня українська ППО збила 44 ракети. Зокрема протиповітряна оборона працювала і на Вінниччині, з якою межує село Наславча.

Уламки ворожої ракети впали на територію Молдови, унаслідок чого в кількох приватних будинках вибило вікна. Жертв та постраждалих, на щастя, немає.

Наслідки падіння російської ракети у Молдові / Фото МВС Молдови

Активіст Сергій Стерненко опублікував момент падіння ворожої ракети у Наславчі.

Падіння російської ракети у Молдові: дивіться відео

Варто відзначити, що Наславча є прикордонним пунктом Молдови, який межує з Вінницькою областю і розташований неподалік Чернівецької області.

Де розташована Наславча: карта

Масована ракетна атака: головне

Це вже вдруге від початку повномасштабної війни російські ракети порушують повітряний простір Молдови. Під час масового ракетного удару по Україні 10 жовтня 3 російській ракети пролетіли через територію Молдови . Через це МЗС країни викликало російського посла для пояснень інциденту.

Уранці 31 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили понад 50 ракет Х-101 та Х-555 зі стратегічної авіації з району Каспійського моря. Силам ППО вдалося знищили 44 російські ракети.

Сили ППО працювали на території Київщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Хмельниччини, Вінниччини, Миколаївщини, Львівщини та Одещини. Зокрема на території Хмельницької та Вінницької областей зафіксовані падіння уламків ракет на цивільні об'єкти. На щастя, без постраждалих та жертв.

Водночас ракетні удари зафіксовані на території Київської, Черкаської, Запорізької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської та Чернівецької областей. Об'єктом атак стала енергетична інфраструктура. Через обстріли на території 6 областей відключатимуть світло. Мова йде про:

Київ та Київську область;

Черкаси та Черкаську область;

Запоріжжя та Запорізьку область;

Кіровоградську область;

Харківську область;

Полтавську область.

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