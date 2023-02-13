Треба позбутися збудника, – у Зеленського прокоментували загрозу держперевороту в Молдові

Росія намагається вчинити державний переворот у Молдові, аби до влади в країні прийшли російські маріонетки. Таким чином Кремль хоче підпорядкувати собі нашого сусіда.

Радник Голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що спроби Росії захопити владу в Молдові показують світові справжнє обличчя Росії. Плани Кремля щодо Молдови демонструють необмежені апетити Москви.

Важливо Диверсанти в цивільному та захоплення влади: Санду розкрила план Росії щодо Молдови

Потрібно позбутися збудника

Михайло Подоляк підкреслив, що загроза державного перевороту в Молдові показує справжнє обличчя Росії, яке б варто було побачити всім, хто вірить у "мирне врегулювання". На 9-ий рік війни з Україною та майже через рік після початку вторгнення в нашу державу, Кремль зазіхає на ще одну країну.

Радник голови ОП наголосив, що не варто працювати із симптомами – війною в Україні чи загрозою перевороту в Молдові – потрібно позбутися агресора, який є збудником усіх цих бід.

Намагання Росії дестабілізувати Молдову та вчинити держпереворот – ще один доказ справжньої сутності російської експансіоністської держави та необмеженості її апетитів. Це треба пам’ятати всім, хто хоче "врегулювання". Працювати із симптомами не вийде – лише позбутися збудника,

– наголосив Подоляк.

Росія готує переворот у Молдові

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. За його словами, українська розвідка перехопила план того, як Кремль збирається "зламати Молдову". Усі дані українська сторона передала до Кишинева.

Згодом президентка Молдови Майя Санду підтвердила те, що Україна надала цю інформацію та заявила, що план росіян є короткостроковим і передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, зокрема напади на деякі держустанови і захоплення заручників. Для держперевороту Росія хоче використати своїх громадян, а також громадян Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Окрім цього, під виглядом мирних протестів загарбники готують спробу захоплення влади у Кишиневі. Наразі правоохоронці Молдови готуються запобігати цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем.