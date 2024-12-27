Енергокриза в Молдові: населення країни зобов'язали економити світло в годину пік

Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови 27 грудня ухвалила заходи, що повинні знизити споживання електроенергії. Їх застосовуватимуть у годину пік.

Згідно з рішенням комісії, обмеження споживання електроенергії впроваджуватимуть з 07:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker.

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Які заходи економії електроенергії запровадять в Молдові

Зокрема, у громадських та торгівельних будівлях зобов'яжуть зменшити внутрішнє освітлення щонайменше на 30% і вимикати його, коли в приміщенні нікого немає.

У годину пік у Молдові також призупинятимуть роботу ескалаторів та вимикатимуть освітлення вітрин, декоративне, архітектурне, рекламне освітлення, за винятком вивісок у неробочий час. У місцях, де це не загрожуватиме безпеці громадян, скоротять використання вуличного світла.

Окрім цього, заходи економії розповсюджуватимуться і на підприємства водопостачання та каналізації. Вони мають налаштувати режим роботи насосів накопичувальних резервуарів, щоб мінімізувати споживання в годину пік.

У рішенні комісії йдеться, що центральні та місцеві органи влади Молдови повинні оцінити можливості та вжити заходів для скорочення споживання електроенергії "без шкоди для безпеки, здоров'я громадян або функціонування основних послуг".

Зазначимо, що з 16 грудня в Молдові на два місяці ввели режим надзвичайного стану. Однією з причин такого рішення є проблеми з транспортуванням російського газу.