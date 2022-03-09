Молдовський танкер продовжує горіти у Чорному морі після удару Росії

Вже майже 2 тижні у Чорному морі продовжує горіти нафтовий танкер під прапором Молдови. Він спалахнув після російського військового удару.

Про це свідчать супутникові знімки, оприлюднені американцями.

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PBC Planet Labs повідомила, що 8 березня вони зібрали новий супутниковий знімок, на якому видно великий шлейф чорного диму, що йде від танкера, який пливе приблизно у 32 кілометрах на схід від українського міста Одеса.

Росія обстріляла танкер

25 лютого генерал-лейтенант Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що судно, що пливе під прапором Молдови, за 19 кілометрів на південь від порту Южний, було "пошкоджено російським кораблем".

За даними Міноборони України, корабель перевозив 600 тонн мазуту та дизельного палива, коли його вразила російська ракета. Прикметно, що 10 людей екіпажу – росіяни. Україна першою надала їм допомогу. Зрештою, екіпаж врятували, однак двоє росіян мають важкі поранення.

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