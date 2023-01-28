Молдову, Болгарію та Румунію накрили потужні снігопади: негода дісталась і до Одещини

У Румунії та Молдові йдуть сильні снігопади, фіксують також морози. Крім того, негода вже накрила Болгарію та дісталась України. В Одесі – ожеледиця.

Сильні снігопади накрили Румунію, Молдову та Болгарію. У деяких районах через негоду запровадили навіть підвищений рівень небезпеки.

До речі Потепління чи похолодання: якою буде погода у лютому

Сніг та хуртовини вирують у Бухаресті та кількох інших округах. До неділі в столиці Румунії очікують накопичення снігу до 15 сантиметрів. У мережі публікують відео, як автівки застрягають у снігу на дорозі.

У Болгарії сильний снігопад створив проблеми на перевалах у Середній Старій Планині та Родопах.

Негода дісталась Одещини

Січневі морози добрались і до Одеської області. В обласному центрі йде дрібний дощ зі снігом. Зокрема, одеситів попередили про ожеледицю на вулицях міста. Комунальники посипають дороги та тротуари реагентами та піщано-сольовою сумішшю.

Ожеледиця в Одесі / Фото "Суспільне":

Також повідомляють, що сотні вантажівок та легковиків зупинились через снігопад та сильну ожеледицю на дорозі Одеса – Рені. Фури не можуть їхати через сильну негоду.

Перекрили трасу Одеса – Рені

В Одеській міській раді повідомили, що тимчасово перекрили рух вантажівок на дорозі загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (на Бухарест).

Все через погіршення погоди, аби не допустити ДТП та заторів. Обмеження діють з 13:00 години 28 січня по 13:00 годину 29 січня.