Молоді воїни, нацгвардійці з ЧАЕС, оборонці Маріуполя: хто повернувся з полону під час обміну

Україна повернула з російського полону групу захисників у рамках великого обміну, згідно з домовленостями, досягнутими у Стамбулі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там розповіли, кого вдалося врятувати.

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Кого вдалося повернути

За даними розвідки, у межах обміну з російською стороною у четвер, 26 червня, в Україну повернули групу захисників віком до 25 років, а також бійців, які зазнали поранень та мають проблеми зі здоров'ям.

Серед них – військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Переважна більшість звільнених сьогодні Захисників утримувалася в неволі більше трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, наймолодшому захиснику, якого вдалося повернути, – 24 роки. Відомо, що він потрапив в російський полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21 року.

Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС. Найстаршому воїну, якого вдалося повернути на Батьківщину – 62 роки. Серед звільнених сьогодні Захисників є офіцери.

Загалом, як наголосили у ГУР МО, додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

Зауважимо, обміни між українською та російською сторонами триватимуть до повного повернення тяжко поранених, тяжко хворих та полонених віком до 25 років, про що раніше вдалося домовитися у межах переговорів у Стамбулі.