Санкції західних партнерів України стали потужним союзником у боротьбі з російськими окупантами. Економіка ворога розвалюється просто не очах – плата за війну проти України дуже висока.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив роль санкцій у боротьбі з окупантами. Прийняті союзниками заходи для стримання агресора діють дуже ефективно.

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Санкції роблять життя росіян нестерпним

Кулеба переконаний, що незабаром кожен росіянин відчує на собі наслідки підлого нападу на Україну, адже санкції спрямовані не лише на російську еліту, а на усю країну.

Санкції у перші дні потужним молотом вдарили по російській економіці. А зараз кожен новий раунд санкцій ще більше закручує гайки та робить життя росіян нестерпним,

– сказав міністр.

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