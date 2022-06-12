Момент вибуху міни на пляжі під Одесою потрапив на відео: одна людина дивом вціліла

У Чорному морі біля Одеси 50-річний чоловік наступив на російську міну. Моторошне відео вибуху потрапило на відео.

Трагедія трапилася у селі Грибівці з родиною з Донецької області. Чоловік підірвався на міні на очах у дружини, сина та товариша.

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Деталі трагедії під Одесою

Друг загиблого народився у сорочці, адже дивом не постраждав. Він пішов купатися разом з товаришем, але вибухова хвиля його не зачепила.

Правоохоронці Одеської області опублікували в мережі відео моменту вибуху. На ньому видно, як над морем підійнявся величезний стовп води.

Вкотре зауважуємо: сувора заборона на відвідування узбережжя та купання в морі – це заходи безпеки, нехтування якими становить небезпеку для життя,

– наголосили поліцейські.

Дивіться відео моменту вибуху міни в Чорному морі:

За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, чоловік пішов перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну. Відомо, що снаряд зірвався з якоря і його віднесло до берега.

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Зауважимо, правоохоронці, рятувальники та місцева влада постійно наголошують, що купатися в Чорному морі, а також засмагати на пляжах Одеської області – суворо заборонено. Адже у воді можуть бути ворожі міни, а пляжі замінували українські спеціалісти через загрозу висадки російського десанту.

На пляжах вже поставили таблички, які попереджають про загрозу, однак люди їх ігнорують. Іноді відпочивальники засмагають одразу біля знаку "Обережно міни".

Схожий інцидент у Лазурному

3 червня в Лазурному Херсонської області загинули 3 місцевих мешканців. Відомо, що вони підірвалися на російській міні на пляжі поблизу пансіонату "Парус". Усі постраждалі загинули одразу на місці події.

За цим фактом Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни, які поєднані з умисним вбивством.

До теми дивіться відео про актуальну ситуацію на фронті:

Вороже військо активно заміновує тимчасово окуповану Херсонську область. Зокрема, свої міни росіяни залишають у лісах, на пляжах та інших місцевостях регіону. Місцевих мешканців закликають не відвідувати ці території.