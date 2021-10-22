Момент вибуху на заводі у Рязані потрапив на відео: кількість жертв зросла до 16
Джерело:телеграм-канал Baza
Під російським містом Рязань стався масштабний вибух на заводі "Еластик". Трагічний інцидент трапився у цеху, який виготовляє вибухівку.
Внаслідок вибуху відомо вже про щонайменше 16 жертв. Рятувальники продовжують розбирати завали: під ними, ймовірно, залишаються люди.
Нагадаємо Масштабний вибух на заводі в Росії: багато загиблих і зниклих безвісти
Вибух на заводі під Рязанню
Як повідомляє ТАСС, займання сталося в одноповерховому цеху, де зберігався порох. Вогонь вже вдалося локалізувати на площі 160 квадратних метрів. Наразі відкрите горіння ліквідовано.
В результаті загинули 16 осіб – майже вся зміна робітників, які прийшли вранці на завод. Ще одна людина постраждала.
Те, як стався вибух, випадково зафіксували на відеореєстраторі авто, що проїжджало повз. Кадри з нього виклали у соцмережі.
Момент вибуху на заводі "Еластик" у Росії: дивіться відео
Головне про вибух на заводі "Еластик" під Рязанню
- Трагічний інцидент стався вранці 22 жовтня у селищі Лісове.
- На момент займання у приміщенні перебували 17 людей. Майже усі вони загинули. Одна людина отримала 80% опіків тіла.
- Будівля цеху повністю зруйнована – збереглися тільки поодинокі конструкції.
- Офіційно причини пожежі поки не називалися. Джерело ЗМІ в екстрених службах заявляє, що вибух стався через порушення технологічного процесу.
- Слідчий комітет порушив кримінальну справу. Проводять перевірку.