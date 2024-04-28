На момент влучання там були люди: який має вигляд готель у Миколаєві, куди били окупанти

Російська армія вночі 28 квітня обстріляла ударними дронами-камікадзе Миколаїв. Внаслідок удару у місті постраждали цивільні об'єкти

Мовиться про готель, розташований у прибережній зоні Миколаєва. На момент удару всередині будівлі перебували люди.

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Який має вигляд готель у Миколаєві після удару росіян

У Миколаївській обласній військовій адміністрації розповіли, що росіяни влучили по готелю, який раніше вже потерпав від ворожого обстрілу. Зокрема, власники готелю тільки відновились після прильотів, які були у 2022 році.

Поруч дитяча спортивна школа та стадіон. Жодних військових обʼєктів. Історична частина міста,

– зазначив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він також підкреслив, що це свідома атака росіян на бізнес міста та економіку. На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав.

Наслідки російського удару по готелю в Миколаєві / Фото ДСНС

Деталі нічної атаки по місту також розповів в етері телемарафону начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що ворог здійснив дронову атаку по Миколаєву, використовували "Шахеди".

"На жаль, кілька з них влучили в цивільний об’єкт, в прибережній смузі було поцілено у готель, в якому проживали жителі. Це був чинний готель, до речі, він і до цього потерпав, його відновлювали й там сталася відповідно пожежа, проте обійшлося без жертв", – підкреслив він.

Пожежу у готелі, куди влучили росіяни загасили / Відео ДСНС

У Росії висловилися про атаку на готель у Миколаєві

Тим часом російські пропагандистські ЗМІ підтвердили, що російські військові влучили по суднобудівному заводу та готелі в Миколаєві. За словами окупантів, в цьому готелі нібито "проживали англомовні найманці, що воюють в Україні". Тому як завжди, росіяни намагаються шукати англомовних військ навіть там, де їх немає.

Тим часом гості готелю, які перебували там на момент російської атаки показали наслідки влучання зсередини. На кадрах можна побачити, що майже всі двері в номерах готелю повибивало від вибухової хвилі.

Який має вигляд готель, куди влучили росіяни: дивіться відео (18+)

Також можна побачити, що у всіх номерах на поверсі двері або відчинила, або виламала вибухова хвиля. На щастя, постраждалих серед гостей і працівників готелю не було.