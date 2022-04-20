"Монах" на Київщині прихистив у себе окупантів і "здавав" будинки багатіїв

Одному з мешканців Макарівської громади, що на Київщині, повідомили про підозру у співпраці з ворогом. Чоловік, що називався "монахом", поселив у себе російських військових та ділився з ними інформацією.

Раніше житель Андріївки вже мав проблеми з законом. Його притягували до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх.

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Чоловік під час окупації села співпрацював з загарбниками

Коли в село прийшли окупанти, чоловік надав їм житло. Також він годував російських військових та ділився з ними інформацією. Передусім колаборант інформував ворогів про те, де жили найзаможніші односельці.

Охочі до мародерства росіяни одразу користались цим і йшли за поживою. Ба більше, підозрюваний представився монахом і навіть освячував ворожу техніку. На цьому чоловік не обмежився – він ще й хрестив окупантів. Поки що "монаха"-колаборанта взяли під варту.

Дізнайтесь у відео – як виглядає Бородянка після окупації:

Окупанти практично вщент розгромили Андріївку. Цей населений пункт – один з найбільш зруйнованих у громаді.