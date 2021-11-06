Монахиня з Риму: Папа Римський уперше призначив жінку на високу посаду у Ватикані
6 листопада 2021 , 08:40Читать новость на русском
Джерело:Vatican News
Вперше в історії жінка обійняла посаду генеральної секретарки губернаторства Ватикан. На цю посаду Папа Римський призначив монахиню Рафаелу Петріні.
Петріні – 53-річна римлянка. Вона є членкинею Згромадження францисканських сестер Євхаристії
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Від 2005 року монахиня служить у Конгрегації євангелізації народів та є професоркою Папського університету Святого Фоми Аквінського.
В ієрархії керівництва генеральна секретарка обіймає другу позицію після голови губернаторства.
Загалом губернаторство контролює департаменти охорони, пожежної служби, сферу охорони здоров'я, музеї, технічне обслуговування тощо.
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