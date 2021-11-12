Тимчасовим виконувачем обов'язків голови ДСНС став Сергій Крук
Джерело:МВС України
Уряд 10 листопада звільнив з посади голови ДСНС Миколу Чечоткіна. Тимчасово його обов'язки виконуватиме Сергій Крук.
До цього часу Крук обіймав посаду глави ГУ ДСНС в Рівненській області. Нового очільника відомству уже представив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
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Монастирський подякував Чечоткіну за роботу
Денис Монастирський подякував Чечоткіну за 6 з половиною років продуктивної роботи. Також міністр впевнений, що новий керівник продовжить курс на реформи та позитивні зміни у відомстві.
За словами урядовця, територіальний підрозділ ДСНС Рівненщини був одним з найкращих в системі. Сергій Крук очолював його 7 років.
Міністр наголосив на необхідності реформ
Монастирський анонсував роботу Колегії ДСНС – за основними напрямками реформування.
Маємо на сьогодні мету, з якою я прийшов на посаду міністра, це – зменшення смертності від надзвичайних ситуацій. Цей показник дуже високий, однак я думаю, що в наших силах його скоротити. Для цього потрібні і нові підходи, і нове бачення, а також і нове фінансування для Служби,
– сказав Монастирський.
Сергій Крук подякував за довіру і запевнив, що попередні здобутки будуть збережені та примножені.
Розпорядження про призначення Крука / Фото МВС України
Коротко звільнення про Чечоткіна та призначення Крука
- Микола Чечоткін очолював ДСНС з травня 2015 року.
- До цього він протягом багатьох років працював у структурі МНС, а потім ДСНС.
- Рішення про звільнення Чечоткіна ухвалили на засіданні уряду 10 листопада.
- Наступнику Чечоткіна на посаді Сергієві Круку – 44 роки.
- Він – генерал-майор служби цивільного захисту.