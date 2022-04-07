Монастирський розповів про одиничні випадки переходу правоохоронців на бік Росії

В Україні загалом є понад 350 тисяч працівників поліції. Попри значні зусилля вербувальників, на бік ворога з них перейшли лише одиниці.

Про це розповів глава МВС Денис Монастирський 6 квітня. Він акцентував на тому, що правоохоронна система вистояла у війні й продовжує захищати країну.

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Службовців готували до можливої окупації

Міністерству внутрішніх справ підпорядковуються не лише поліцейські. До нього також входять рятувальники, представники Нацгвардії та прикордонники.

Якщо вони опинилися на території, яку тимчасово захопив ворог, ніхто не складає повноважень. Адже перед цим кожному службовцю провели інструктаж, як потрібно діяти.

Я насправді щасливий, що правоохоронна система, яка складається з 350 тисяч осіб, встояла в цій війні й бере участь в захисті батьківщини,

– сказав Монастирський

Він не розповів, скільки саме правоохоронців перейшли на бік ворога. Проте зазначив, що у МВС знають про кожного, хто не справився чи зрадив Україну.

Вони всі вже стали фігурантами кримінальних проваджень. Тому вони точно знають, що будуть притягнуті до відповідальності.

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