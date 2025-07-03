Монополія Укрзалізниці загрожує рентабельності портів Одеси і Чорноморська, – портові оператори

Портові оператори, які працюють в Чорноморську та Одесі, звернулись до керівництва уряду та Укрзалізниці щодо нерівних тарифів залізничного перевезення вантажів.

Текст звернення за підписом представників 15 компаній опублікував ресурс Latifundist.com, пише 24 Канал.

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Оператори вважають, що наслідки будуть негативними

У зверненні наголошується, що після змін до плану формування поїздів та скорочення тарифних відстаней з 5 квітня 2025 року для маршрутів на порт "Південний", вартість перевезень до портів "Одеса" і "Чорноморськ" зросла на 2–2,6 долара за тонну, а після ймовірної індексації тарифів може сягнути й 4 долари за тонну. Оператори пишуть, що це зробить порти "Одеса" і "Чорноморськ" неконкурентними і непривабливими для інвесторів.

Штучно створено нерівні конкурентні проведення експортних/імпортних операцій в морських портах "Чорноморськ" та "Одеса" та дискримінація субʼєктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у портах "Чорноморськ" та "Одеса" у порівнянні з субʼєктами, які проводять господарську діяльність в морському порту "Південний",

– йдеться у зверненні.

Оператори наголошують, що всі три порти – Південний, Одеса, Чорноморськ – розташовані поруч, проте маршрути до Одеси й Чорноморська залишаються довшими, що штучно здорожує логістику. Це своєю чергою здорожчує собівартість послуг з перевантаження і негативно впливає на вантажопотік двох портів. У відповідь на це експортери вже планують мінімізувати співпрацю з цими портами у маркетинговому сезоні 2025/26.

Встановлення нерівних умов з боку Укрзалізниці має ознаки зловживання монопольним становищем, призводить до обмеження конкуренції та утиску інтересів субʼєктів господарювання, суперечить принципам рівноправного доступу до інфраструктури,

– пишуть учасники ринку.

Підписанти закликають переглянути тарифну політику і вирівняти умови для портів, за аналогією зі світовою практикою. Вони наводять у приклад досвід США, коли тарифи на залізничне перевезення до тихоокеанських портів уніфіковані, попри різницю в маршрутах у сотні кілометрів.

"Ми підтримуємо будь-які ініціативи з вирівнювання тарифів – включно із застосуванням коефіцієнтів, які це відкоригують, або змінами до нормативної бази", – зазначено у зверненні.

