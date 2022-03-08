"Мор" генералів в Україні – відчутний ляпас для Росії

Як відомо, учора з'явилася інформація про ліквідацію під Харковом генерал-майора Віталія Герасимова.

Окупанти йдуть на рекорд

Новина, звичайно, хороша для нас і досить принизлива для російських окупантів. Як-не-як, а втрата цілого генерала – це дуже відчутний ляпас.

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Але цікаво інше. Менш як за два тижні російська армія втратила двох генералів. Зрозуміло, років сто тому це було б цілком імовірним, але в сучасному світі, в умовах сучасної війни такий командний склад як генерали в принципі повинні бути в абсолютній безпеці.

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Два трупи менш ніж за два тижні. Про що це каже? Мабуть, російська армія катастрофічно недооцінила потенціал України, що запускала в нашу країну не просто парадну техніку та вантажівки з парадною формою, а й генералів у безпосередню зону бойових дій.

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Але, що найголовніше, навіть коли стало зрозуміло, що бліцкриг не вдався і ви загрузли по саму шию, ви не стали навіть виводити насильно найцінніших кадрів. І ось, що ж це: демонстративна байдужість до життів навіть генералітету чи все-таки незмінна тупість командування? Недоумство і відвага. Прекрасно! Далі буде!

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