Моральний стан морських піхотинців Росії є низьким, – Оперативний штаб Одещини

Окупанти продовжують мріяти про захоплення Одеси. Проте моральний стан морської піхоти Росії є вкрай заниженим.

Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. За словами Сергія Братчука, наразі спроб російського десанту висадитись на одеські береги не помічають.

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Братчук: Одеса таки є містом-героєм

Як зазначив Братчук, загарбники добре бачать наскільки укріплений Одеський район. Ворог знає, як працюють Збройні сили України, а тому піхотинці вже довго "бовтаються" у Чорному морі.

За оперативною інформацією та даними нашої розвідки, морально-психологічний стан противника, а саме морських піхотинців, є досить низьким,

– наголосив він.

Також речник Оперативного штабу Одещини відзначив, що на рахунку українських воїнів уже кілька збитих ворожих літаків. Зокрема, підбитий корабель "Василий Быков".

"Коли дізнались цю новину, то декілька годин чекали підтвердження, хоча хотілося кричати на весь світ, що Одеса таки є містом-героєм і надалі ним залишається. Саме з Одеси починається Україна", – розповів Братчук.

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