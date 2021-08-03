Прем'єр Моравецький поговорив з Тімановською: невдовзі вона прилетить у Польщу
Джерело:фейсбук Матеуша Моравецького
Матеуш Моравецький поспілкувався з білоруською легкоатлеткою Христиною Тімановською. Прем'єр-міністр Польщі заявив, що днями спортсменка прилетить до Варшави, де отримає необхідну підтримку та допомогу.
Польський прем'єр повідомив у мережі про розмову з Тімановською, яка відбулася 3 липня, та її результати.
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Тімановська прилетить у Варшаву
Я поспілкувався з хороброю Христиною Тімановською. Я запевнив її, що вона може розраховувати на підтримку та солідарність зі сторони Польщі,
– написав Моравецький.
Він додав, що днями білоруська легкоатлетка прилетить до Варшави, де зможе безперешкодно розвиватися і, за бажанням, отримає подальшу допомогу.
Нагадаємо, раніше спортсменка попросила притулку в Польщі. Там їй запропонували гуманітарну візу та продовження кар'єри.
Скандал між Тімановською та білоруським режимом
- Білоруську легкоатлетку Христину Тімановську 1 серпня намагались насильно вивезти з Японії.
- Спортсменка розкритикувала білоруське спортивне керівництво. Після чого представники олімпійського комітету Білорусі силою змушували її повернутися в країну.
- У аеропорту Тімановська звернулась до поліції Японії. Правоохоронці взяли її під охорону. Згодом вона зустрілася з представником Міжнародного олімпійського комітету. Там запевняють, що дівчина перебуває під охороною влади Японії.