Моравецький пообіцяв створити план відбудови України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що треба створити для України другий "план Маршала". Це питання польські депутати порушать на наступному засіданні Євроради.

За словами Моравецького, це має бути великий загальноєвропейський план відбудови. І він особисто про це говоритиме.

До теми Болгарія відмовиться від російського газу з 2023 року

Сьогодні в Україні панує страх, але він поєднаний з відвагою військовослужбовців, які воюють, й надією всього народу, цілого суспільства на відбудову суверенної держави після війни. Ця надія має спиратися на реальний фундамент, а цим реальним фундаментом є План Маршалла №2 для України,

– наголосив польський прем'єр.

Він переконує, що до цього плану мають докластися насамперед найбагатші країни, оскільки саме вони "проспали момент, коли можна було зупинити російську агресію".

"Через це вони з боку Європи відповідальні за те, щоб збудувати план відновлення України. Польща також у цьому питанні допомагає", – сказав Моравецький.

Греція виявила бажання відбудувати розбомблений пологовий у Маріуполі: дивіться відео