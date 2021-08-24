"Море людей, тисячі і тисячі, і всі наші": як реагує мережа на парад у День Незалежності
Джерело:24 канал
У Києві у 30 річницю Незалежності відбувся масштабний парад Збройних сил України. У ньому взяли участь понад 5 тисяч військових, 100 літальних апаратів та 400 одиниць озброєння. Люди активно обговорюють урочистості, які відбулись у Києві.
У параді взяли участь Віськово-повітряні сили, Військово-морські сили, Держприкордонслужба, Нацгвардія, Нацполіція, ДСНС, ДП "Антонов" та сили держав-партнерів.
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Як реагує мережа на парад у 30 річницю Незалежності
Перед військовим парадом на Хрещатику показали чуттєву театралізовану виставу "ДНК". Кадри розчулили президента Володимира Зеленського – він не стримав сліз. Це трапилось під час перформансу.
"Море людей, тисячі і тисячі, і всі наші"
У мене вже нема НІЯКОГО терпцю! Коли вже, коли колона піде? Море людей, тисячі і тисячі, і всі наші,
– написала перед початком параду письменниця Тамара Горіха Зерня.
Парад прокоментувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона написала, що "не лише гарно, а й гордо за наших воїнів".
Текст публікації Людмили Денісової:
Гордість та вдячність сповнює, коли дивишся на монолітний стрій військових, які впевнено крокують Хрещатиком під час святкового параду до 30-річчя Незалежності України.
Не лише гарно, а й гордо за наших воїнів, наших захисників, які боронять Батьківщину та дарують нам відчуття спокою і безпеки.
Участь у святковому строї парадних розрахунків країн-союзниць є, без сумніву, символом підтримки України у її боротьбі з країною-агресором Росії.
Впевнена, хода військової техніки, велична "Мрія" та десятки літаків і гелікоптерів демонструють міць нашої української армії на землі і в небі.
Слава Україні! Героям слава!
"Вразив проліт авіації", – Володимир Кличко
"Друзі! Дуже приємно, що стільки людей сьогодні прийшли на Хрещатик подивитися святковий парад на честь Дня незалежності України! Людей, які люблять свою країну і гордяться нею. Я теж, зі старшим сином, взяв участь в урочистих заходах. Особливо вразив проліт авіації. Бо колись я мріяв стати льотчиком, як мій тато… З Днем незалежності всіх! Слава Україні!", – розповів мер Києва.
"Сльози декілька разів під час параду!"
"Сльози декілька разів під час параду! Найкращий та найзворушливіший парад, який я бачила! Особливо дівчинка, яка йшла через роки історії України... і прийшла на Майдан! До українських військових! Це неймовірно! Зі святом, українці!" – написала нардепка від "Слуг народу" Єлизавета Ясько.
Дмитро Гнап написав про "великі білі шатра" та люди за парканом
Журналіст Дмитро Гнап написав, що йому "не йдуть з голови два моменти із сьогоднішніх святкувань".
Перший – великі білі шатра, які поставили для VIP-глядачів параду. Щоб вони у комфорті могли оцінити святкове видовище. В той час, як прості громадяни спостерігали за парадом у тисняві, на сонці,
– написав Гнап.
Він також написав, що "навіть не всі охочі змогли на цей парад толком подивитися. На другому фото (його зробила Valeriya Egoshyna) частину людей зігнали як худобу за парканом у дворі Хрещатика 26. Аби не заважали заходам з безпеки".
Дмитро Гнап написав, що люди були у тисняві та н сонці / Фото Valeriya Egoshyna
"Власне, ці два фото і є підсумком 30 річниці нашої Незалежності. Одним (вельможам) – найкращі місця на параді, безкарність і безбідне життя. Другим (простолюдинам) – тиснява в загоні і обов‘язок годувати цю святкуючу еліту.
І допоки ми цього не змінимо, я б не сказав, що ми по-справжньому стали незалежними. Вибачте, що не в тренді. Всіх зі святом", – написав Гнап.
Дмитро Гнап звернув увагу на місця для VIP-глядачів / Фото з фейсбуку Дмитра Гнапа
Парад неймовірний. Я плачу вже втретє. А ви?,
– зауважив військовий ЗСУ Євгеній Іванов.
Також він опублікував фото з дівчинкою, яка брала участь в перформансі та символізувала Україну.
Військовий обіймає дівчинку, що символізувала Україну в перформансі / Фото з фейсбуку Сергія Іванова
Роман Кулик написав, що "все забито людьми". Згодом додав: "Так і дивились наймасштабніший парад в історії України, з боку Льва, бо інших і ближчих варіантів щось побачити просто не було".
"Аж мурахи по шкірі"
"Парад потужний! Ми реально могутня військова країна, хоч завтра - до НАТО. Коли проходили захисники, це було до сліз, коли їхала техніка, летіли літаки, аж мурахи по шкірі. Як неймовірно ми виросли за роки війни! Зі святом, друзі!
Я дякую усім, хто боронив і боронить нашу незалежність! Дякую полеглим і живим!" – поділилась враженнями Леся Москаленко.
Коротко про парад у 30 річницю Дня Незалежності
- У Києві 24 серпня відбувся масштабний парад Збройних сил України до Дня Незалежності.
- Парад розпочався з підняття синьо-жовтого національного стяга та гімну України.
- Президент Володимир Зеленський виголосив промову, а також нагородив відзнаками видатних українців і героїв-захисників.
- На заході були Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.
- Загалом на святкування Дня Незалежності витратили близько 5,5 мільярда гривень.