"Море людей, тисячі і тисячі, і всі наші": як реагує мережа на парад у День Незалежності

У Києві у 30 річницю Незалежності відбувся масштабний парад Збройних сил України. У ньому взяли участь понад 5 тисяч військових, 100 літальних апаратів та 400 одиниць озброєння. Люди активно обговорюють урочистості, які відбулись у Києві.

У параді взяли участь Віськово-повітряні сили, Військово-морські сили, Держприкордонслужба, Нацгвардія, Нацполіція, ДСНС, ДП "Антонов" та сили держав-партнерів.

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Як реагує мережа на парад у 30 річницю Незалежності

Перед військовим парадом на Хрещатику показали чуттєву театралізовану виставу "ДНК". Кадри розчулили президента Володимира Зеленського – він не стримав сліз. Це трапилось під час перформансу.

"Море людей, тисячі і тисячі, і всі наші"

У мене вже нема НІЯКОГО терпцю! Коли вже, коли колона піде? Море людей, тисячі і тисячі, і всі наші,

– написала перед початком параду письменниця Тамара Горіха Зерня.

Парад прокоментувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона написала, що "не лише гарно, а й гордо за наших воїнів".

Текст публікації Людмили Денісової:

Гордість та вдячність сповнює, коли дивишся на монолітний стрій військових, які впевнено крокують Хрещатиком під час святкового параду до 30-річчя Незалежності України.

Не лише гарно, а й гордо за наших воїнів, наших захисників, які боронять Батьківщину та дарують нам відчуття спокою і безпеки.

Участь у святковому строї парадних розрахунків країн-союзниць є, без сумніву, символом підтримки України у її боротьбі з країною-агресором Росії.

Впевнена, хода військової техніки, велична "Мрія" та десятки літаків і гелікоптерів демонструють міць нашої української армії на землі і в небі.

Слава Україні! Героям слава!

"Вразив проліт авіації", – Володимир Кличко

"Друзі! Дуже приємно, що стільки людей сьогодні прийшли на Хрещатик подивитися святковий парад на честь Дня незалежності України! Людей, які люблять свою країну і гордяться нею. Я теж, зі старшим сином, взяв участь в урочистих заходах. Особливо вразив проліт авіації. Бо колись я мріяв стати льотчиком, як мій тато… З Днем незалежності всіх! Слава Україні!", – розповів мер Києва.

"Сльози декілька разів під час параду!"

"Сльози декілька разів під час параду! Найкращий та найзворушливіший парад, який я бачила! Особливо дівчинка, яка йшла через роки історії України... і прийшла на Майдан! До українських військових! Це неймовірно! Зі святом, українці!" – написала нардепка від "Слуг народу" Єлизавета Ясько.

Дмитро Гнап написав про "великі білі шатра" та люди за парканом

Журналіст Дмитро Гнап написав, що йому "не йдуть з голови два моменти із сьогоднішніх святкувань".

Перший – великі білі шатра, які поставили для VIP-глядачів параду. Щоб вони у комфорті могли оцінити святкове видовище. В той час, як прості громадяни спостерігали за парадом у тисняві, на сонці,

– написав Гнап.

Він також написав, що "навіть не всі охочі змогли на цей парад толком подивитися. На другому фото (його зробила Valeriya Egoshyna) частину людей зігнали як худобу за парканом у дворі Хрещатика 26. Аби не заважали заходам з безпеки".



Дмитро Гнап написав, що люди були у тисняві та н сонці / Фото Valeriya Egoshyna



"Власне, ці два фото і є підсумком 30 річниці нашої Незалежності. Одним (вельможам) – найкращі місця на параді, безкарність і безбідне життя. Другим (простолюдинам) – тиснява в загоні і обов‘язок годувати цю святкуючу еліту.

І допоки ми цього не змінимо, я б не сказав, що ми по-справжньому стали незалежними. Вибачте, що не в тренді. Всіх зі святом", – написав Гнап.



Дмитро Гнап звернув увагу на місця для VIP-глядачів / Фото з фейсбуку Дмитра Гнапа

Парад неймовірний. Я плачу вже втретє. А ви?,

– зауважив військовий ЗСУ Євгеній Іванов.

Також він опублікував фото з дівчинкою, яка брала участь в перформансі та символізувала Україну.



Військовий обіймає дівчинку, що символізувала Україну в перформансі / Фото з фейсбуку Сергія Іванова

Роман Кулик написав, що "все забито людьми". Згодом додав: "Так і дивились наймасштабніший парад в історії України, з боку Льва, бо інших і ближчих варіантів щось побачити просто не було".

"Аж мурахи по шкірі"

"Парад потужний! Ми реально могутня військова країна, хоч завтра - до НАТО. Коли проходили захисники, це було до сліз, коли їхала техніка, летіли літаки, аж мурахи по шкірі. Як неймовірно ми виросли за роки війни! Зі святом, друзі!

Я дякую усім, хто боронив і боронить нашу незалежність! Дякую полеглим і живим!" – поділилась враженнями Леся Москаленко.

Коротко про парад у 30 річницю Дня Незалежності