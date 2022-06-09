Море сміття і тіла посеред міста: як виглядає прогулянка вулицями Маріуполя

Російські загарбники перетворили Маріуполь на справжнє пекло. На вулицях валяються трупи, повсюди безліч сміття і завалів.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив нещодавнє відео, яке зняв один з мешканців міста. Російські окупанти розповідають, що завали будинків вже вивезли, нагромадження сміття немає, а море – чисте.

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Але це – звичайна брехня. Загарбники, як завжди, підступно зруйнували місто. А тепер стверджують, що там все прекрасно.

Сьогоднішнє відео від маріупольців. Так виглядає прогулянка будь-якою вулицею в будь-якому районі міста. Тезу "правда – це брехня" Орвелла окупанти використовують як інструкцію до дій, – написав Петро Андрющенко.

Нещодавно російські загарбники обладнали нове "кладовище" автомобілів, які були знищені від бойових дій. Залишки машин вони розмістили на штрафмайданчику на Нікольському проспекті, що в Іллічівському районі.

Дивовижно, але забрати та розібрати власний автомобіль окупанти не дозволяють. Ймовірно, вони хочуть просто розібрати їх на метал і заробити на цьому .

"Кладовище" автівок в Маріуполі

Окупанти крадуть навіть знищені автівки / Фото телеграм Петра Андрющенка

Журналіст Денис Казанський також в шоку від того, що відбувається у Маріуполя. На вулицях досі лежать трупи, а на вулиці спекотна погода. Окупанти буквально знущаються з місцевих жителів.

У Маріуполі трупи так і лежать відкрито по місті, незважаючи на літню спеку. Окупанти не поспішають їх забирати. Зате кинули міняти українські таблички на в’їзді в місто. Це для них значно важливіше, – написав журналіст у своєму телеграмі.

По вулицях Маріуполя досі лежать тіла людей / Фото Денис Казанський, Mariupolnow

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну населення Маріуполя зменшилося аж в 5 разів. Там загинуло щонайменше 22 тисячі людей, а сотні тисяч – виїхали на підконтрольну Україні територію або їх незаконно депортували в Росію. Зараз в місті перебуває від 100 до 120 тисяч місцевих мешканців.

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