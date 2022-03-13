Морги й лікарні прикордонних білоруських міст переповнені тілами російських солдатів

У лікарнях і моргах Гомеля та Мозира місцеві мешканці зауважили неабияке пожвавлення. Зокрема, чималу кількість військових машин швидкої допомоги.

Люди у мережі писали, що буквально з першого дня війни в Україні шпиталі в прикордонних білоруських містах почали приймати поранених росіян. А морги – вбитих.

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Білоруси помітили дивні рухи біля моргів

Журналісти "Радіо Свобода" зазначили з посиланням на власні джерела, що білоруські медики підписали угоду про нерозголошення. Причому під загрозою звільнення.

І не дивно, адже від початку березня морги у Мозирі та Гомелі переповнені трупами росіян.

На минулому тижні з Мозиря їх вантажили в потяги російської залізниці.

Трупів було нереально багато! Люди, які стояли на станції Мозир, були просто шоковані кількістю тіл, завантажених у потяг,

– розповів мешканець міста.

За його ж словами, коли люди почали знімати відео, військові їх хапали та наказували видалити. А в селі Кам’янка під Мозирем кладовище огородили й поставили охорону.

Інше джерело повідомило ЗМІ, що госпіталь у Мозирі й зараз переповнений пораненими росіянами. А місцеві там не можуть зробити навіть рентген.

Також жителі Гомеля розповіли, що бачити автобуси та вантажівки з убитими – звичайна річ в обласному центрі.

У Гомельському центрі радіаційної медицини російські лікарі зайняли кілька поверхів.

Поранених доставляють і до госпіталю в Костюківці, лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.

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