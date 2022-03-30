По имеющейся информации, санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 30.03.2022 года превысили 44,5 тысячи человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие) составили около 17,5 тысячи человек.

Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 62 тысячи. За прошедшие сутки лечебные учреждения в Пинске, Кобрыне, Бресте и Дрогичине, были переведены в обычный режим работы, без брони койко-мест.

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Что происходит в больницах и моргах

В Гомеле и Мозыре ситуация с поступлением раненых стабильная, суточная пропускная способность ни в одном лечебном учреждении не превышена.

Основной проблемой в Беларуси остается наличие большого количества тел погибших российских оккупантов, которые российская сторона из моргов вывозит небольшими партиями.

Относительно стабильная ситуация в Ростовской, Белгородской и Курской областях с обработкой поступающих раненных. Хотя, в российских лечебных учреждениях по-прежнему процент смертности среди раненых значительно выше, чем в белорусских.

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Обстановка в Крыму

Непростая и даже критическая ситуация в оккупированном Крыму. На полуострове отмечается дефицит койко-мест, а так же проблема с хранением тел в моргах.

Командование оккупационных войск опасается сливов фото и видео из крымских моргов, за чем ведется строгий контроль на местах.

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