Вдарить мороз до -15: де в Україні вночі буде найхолодніше
В деяких регіонах вночі зміцніють морози. Так, у частині областей вдарить до -15 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Де будуть морози до -15
Так, найнижчі показники температури очікуються відразу в декількох регіонах України. Ідеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Полтавську, Луганську та Донецьку області.
Саме в цих областях температура вночі опуститься від -12 до -15 градусів.
Очікується, що найхолодніше буде в Донецькій області, де буде 15 градусів морозу.
В Чернігівській, Харківській та Луганській областях стовпчики термометрів показуватимуть -14.
В Сумах очікується -13, а в Полтаві 12 градусів морозу.
Де буде до -15 / Інфографіка Укргідрометцентру
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Зазначимо, що в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якої є погоди чекати в перші дні весни.
Важливо розуміти, що березень – це перехідний місяць. Тож можливі як і зимові прояви, так і досить-таки висока температура.
"Але поки що в нас зберігається тенденція, що перші дні березня будуть з плюсами, більше з погодою, направленою на весняну", – зазначала Наталія Птуха.
Додала, що надалі синоптики будуть уточнювати. Ситуація завжди змінюється, тож триває постійний моніторинг.