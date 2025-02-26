Вдарить мороз до -15: де в Україні вночі буде найхолодніше

В деяких регіонах вночі зміцніють морози. Так, у частині областей вдарить до -15 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Де будуть морози до -15

Так, найнижчі показники температури очікуються відразу в декількох регіонах України. Ідеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Полтавську, Луганську та Донецьку області.

Саме в цих областях температура вночі опуститься від -12 до -15 градусів.

Очікується, що найхолодніше буде в Донецькій області, де буде 15 градусів морозу.

В Чернігівській, Харківській та Луганській областях стовпчики термометрів показуватимуть -14.

В Сумах очікується -13, а в Полтаві 12 градусів морозу.



Де буде до -15 / Інфографіка Укргідрометцентру

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Зазначимо, що в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якої є погоди чекати в перші дні весни.

Важливо розуміти, що березень – це перехідний місяць. Тож можливі як і зимові прояви, так і досить-таки висока температура.

"Але поки що в нас зберігається тенденція, що перші дні березня будуть з плюсами, більше з погодою, направленою на весняну", – зазначала Наталія Птуха.

Додала, що надалі синоптики будуть уточнювати. Ситуація завжди змінюється, тож триває постійний моніторинг.