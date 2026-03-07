Коли і в яких областях пригріє до +18, а де можливі зниження до -8

Значних температурних змін до кінця поточного тижня та на початку нового в Україні не буде. У деяких областях досі можливі нічні морози, проте подекуди уже потроху переважатиме справжня весняна погода.

Про це повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для РБК-Україна.

Які температури будуть в Україні?

Синоптикиня пояснила, що через прояснення відбувається вихолодження приземного шару повітря, оскільки повітряна маса поки що недостатньо прогріта, тому нічні температури ще залишатимуться морозними.

За її словами, найпрохолоднішою найближчими днями ще можу бути північно-східна частина країни, наприклад, у цьому регіоні можливі зниження температурних показників в межах від 6 до 8 градусів морозу.

Протягом дня у більшості областей завдяки проясненням температура повітря підвищиться і буде від 3 до 8 градусів тепла. Вже 8 і 9 березня, за винятком північного сходу і сходу, може бути від 7 до 15 градусів тепла.

Надалі – 10-11 березня – так само утримуватиметься поле високого атмосферного тиску. Вночі температура вже від 4 градусів тепла до 3 градусів морозу, трішечки вище, а вдень – +9…+15 градусів,

– розповіла вона.

Найбільш комфортною температура повітря може бути на Закарпатті та Прикарпатті. За даними Укргідрометцентру, у вищезгадані дні температура повітря там, імовірно, прогріється, подекуди – від 16 до 18 градусів тепла.

Чи зміниться погода невдовзі?