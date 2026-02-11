Чи повернуться сильні морози в Україну до кінця зими: що кажуть синоптики

Сильних морозів до кінця зими наразі не передбачають. Поки зберігається тенденція до підвищення температурних показників. І хоч заперечувати можливість похолодання не варто, але навряд воно буде сильним.

Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в етері телемарафону.

Чи будуть морози до кінця зими?

За даними Укргідрометцентру, різких коливань температури у бік зниження до кінця зимового періоду найімовірніше не буде. Іван Семиліт пояснив, що похолодання до 20 градусів морозу і нижче навряд повернуться до кінця лютого.

Зараз ми бачимо, що є тенденція до підвищення значень температури. Проте ми все ж очікуємо на якесь певне коливання температури, що можуть бути зниження, але не такі інтенсивні, як було попередніх разів. Тобто не буде таких прямо морозів, як до -20 абощо,

– розповів він.

Представник Укргідрометцентру додав, що вже 14 і 15 лютого циклони з південного заходу принесуть в Україну дощі та сніг. Але сильних хуртовин, за його словами, не буде, опади здебільшого будуть незначними або помірними.

"Але це не будуть такі прямо заметілі, не буде багато накопичуватися опадів тощо. Тому ми очікуємо просто опадів, але не у значних кількостях, як це було, наприклад, на початку січня і так далі", – додав Іван Семиліт.

Якою буде погода невдовзі?