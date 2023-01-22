До України повертаються морози: де та коли буде найпрохолодніше
Джерело:Укргідрометцентр
Уже наступного тижня до України повернуться морози. Тож варто підготувати теплі шапки та рукавички. Чи дошкулятимуть великі мінуси і чи чекати снігопаду, розповідаємо далі.
Нічні морози повертаються
Вже з вівторка, 24 січня, на всій території нашої держави вночі знову пануватимуть морози. Втім, синоптики подають надію, що сильних ще не буде.
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Зокрема, на Заході здебільшого -1…-3 градуси, на Півночі до -5, на Сході переважно до -4.
Найпрохолодніше на Харківщині. Там вночі вже до 7 градусів морозу. Тим часом в Одесі та Криму погода буде лагіднішою, тож стовпчик термометра сягатиме 0...-2.
Зауважимо, за попередніми прогнозами, така ж температура буде і 25 січня. До речі, вдень майже на всій території України вже -1...+1 градус. Лише на Півдні та в Ужгороді +2...+4.
Також буде хмарно з проясненнями. Втім, ані дощів, ані снігопадів в Україні поки не прогнозують.