Морози посиляться: коли знову буде похолодання

Уже незабаром в Україні знову очікується зниження температури. Подекуди до -18 градусів. Також йтиме сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Морози в Україні

У п'ятницю на Заході пройде невеликий сніг з дощем. Вночі 0 – -5 градусів. Вдень 0 – +5 градусів.

На решті території опади не очікуються. Тільки в північних, Вінницькій і Черкаській областях вдень можливий невеликий мокрий сніг. Вночі -3 – -8 градусів. На Сході до -13 градусів. Вдень від -2 до +3, на Півдні +4 – +9 градусів.

У суботу сніг пройде вже в більшості областей. Протягом доби -1 – -8 градусів. Вдень на Сході близько 0, а на Півдні +1 – +5 градусів.

У неділю, 16 лютого, на Заході, Сході й Північному Сході пройде невеликий сніг. На решті території України – без опадів.

Очікується зниження температури вночі до -8 – -13 градусів, у Карпатах до -18. Вдень -3 – -8, на Півдні вночі та вдень 0 – -7 градусів,

– зазначили синоптики.

Також в Укргідрометцентрі попереджають, що 14 лютого у західних, подекуди північних, Вінницької та Черкаської областей, у вихідні в Україні на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 12 метрів на секунду.