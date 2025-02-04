В Україну сунуть морози до -13: де будуть сніги і різке зниження температури
- У першій половині тижня в Україні очікуються морози до -13 градусів та невеликий сніг, окрім південних областей.
- Вдень температури коливатимуться від -3 до +3 градусів, у Карпатах вночі до -13 градусів.
У першій половині поточного тижня в Україну нагрянуть морози. Місцями температура може опуститися до -13 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Наталії Птухи, синоптикині Укргідрометцентру, виданню NV.
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Коли очікувати похолодання і сніг
Наталія Птуха розповіла, що вже з вівторка, 4 лютого, у більшості областей випаде невеликий сніг – практично всюди, крім півдня. У середу, 5 лютого, незначні опади очікуються у північно-східних та східних областях, а також в Карпатах та на Прикарпатті, а в четвер, 6 лютого тільки у південно-східній частині країни.
Проте синоптикиня поспішає запевнити – не варто розраховувати на утворення значного снігового покриву – може випасти максимум до 3 сантиметрів, і то лише в окремих регіонах.
Тож трохи білих фарб буде більше у пейзажах, але, на жаль, пухнастого високого снігу не буде,
– вважає Птуха.
Водночас цими днями очікується повернення до звичних для України зимових температурних позначок. Тож вночі у першій половині тижня буде морозно, а саме 0…-7 градусів, а вдень від -3 до +3. У Карпатах традиційно холодніше – там вночі -6…-13, а вдень 0…-5.