Чи можуть у жовтні вдарити люті морози

Абсолютний мінімум температури, який фіксували коли-небудь в Україні у жовтні, – від -4 до -16 градусів. У частині областей подекуди навіть до -23 градусів.

Та чи можливі такі морози в жовтні цього року, в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Читайте також Сильні й затяжні дощі чи знову дефіцит опадів: чого чекати в жовтні

Морози в Україні

Синоптикиня розповіла, що абсолютний максимум для жовтня +26 – +34 градуси. На високогір'ї Карпат +20 – +21 градус.

Абсолютний мінімум, який фіксували коли-небудь у жовтні, від -4 до -16 градусів, тобто різно по території України. Уже навіть такі показники могли бути. У північних, центральних, східних областях, а також Карпатах навіть подекуди -17 – -23 градуси. Однак це узагальнена інформація.

Жовтень – перехідний місяць. Тут може бути як +30 градусів у деякі дні, так і -20 градусів. Переважно, якщо це -20 градусів, то, можливо, це більше гір стосувалося, або Північного Сходу. Це дуже короткотривалі процеси,

– підкреслила Наталія Птуха.

Водночас зазначила, що таких температур в Україні поки не очікується.

Поки що у нас в умовах зміни клімату взагалі все частіше стає більше теплих днів. Звичайно, є і винятки, як-от зараз по Заходу, де буде трохи прохолодніше в першій декаді жовтня,

– сказала синоптикиня.

Додала, решту часу очікується, що все ж таки температура буде близькою до норми й навіть трошки вищою.