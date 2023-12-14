Морози зміцніють: яку найнижчу температуру прогнозують у грудні

Уже незабаром в Україні посиляться морози. Мінуси будуть і на Півдні, де цієї ночі п'ятниці ще очікується навіть до 7 градусів тепла.

Похолодає вже на вихідних. Яку найнижчу температуру синоптики прогнозують найближчими днями, пише 24 Канал.

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В Україні посилиться мороз

У п'ятницю на Лівобережжі та в південних областях, вдень на Прикарпатті та в Карпатах, на вихідних у західних, північних та місцями центральних областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Можливе налипання мокрого снігу. До речі, на дорогах, окрім Півдня, подекуди ожеледиця.

15 грудня у більшості областей вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 тепла. На Півдні 2 – 7 тепла.

Уже суботу й неділю синоптики прогнозують похолодання. Так, вночі 3 – 8 градусів морозу.

16 – 17 грудня у Карпатах та на Північному Сході країни під час прояснень 10 – 13 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 16 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру