В Україні зміцніють морози: яку найнижчу температуру прогнозують найближчим часом

Цього тижня ще не варто поспішати ховати свої теплі зимові речі: шапки, шарфи та рукавички. Адже вже незабаром морози знову посиляться. У частині областей тепла не буде навіть вдень.

Яку ж найнижчу температуру наразі прогнозують синоптики, розповідає 24 Канал.

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Прогноз від Укргідрометцентру

За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, морози посиляться вже 16 лютого. Поки на Заході та Півдні переважно -3...-5 градусів, на Півночі та Сході вже до -10.

Далі, у п'ятницю, ймовірно буде ще холодніше. Найнижчу температуру наразі прогнозують на Харківщині. Там стовпчик термометра опуститься до -13 градусів вночі. Тим часом вдень найбільший мінус на Луганщині, – 6 градусів морозу.

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Попередній прогноз на 17 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз від Ігоря Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що цього тижня в Україні буде мінлива погода з перепадами температури. За його прогнозом, вночі 16 лютого на Півночі та Сході -13...-8 градусів, а вдень – -7...-2. Тим часом на Заході та Півдні ще -6...-1 та -1...+4 відповідно. Цього тижня пік морозу, ймовірно, припаде на 17 лютого.

Температура повітря вночі у східних та північних областях -15...-10 градусів,

– зазначив Кібальчич.