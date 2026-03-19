Чи закінчаться морози в Україні: синоптикиня оцінила ймовірність і пояснила, що на це впливає
- Нічні морози в Україні ще затримаються протягом поточного тижня, це залежатиме від хмарності.
- Хмарність впливає на збереження тепла в нічний час, що може призвести до плюсових температур.
Ще протягом поточного тижня нічні морози утримаються в Україні, ситуація насамперед залежатиме від хмарності. Водночас є позитивна тенденція на їхнє припинення пізніше.
Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для 24 Каналу.
Чи припиняться морози в Україні?
Наталія Птуха повідомила, що прослідковується певна тенденція стосовно припинення нічних морозів, проте ще впродовж цього тижня подібні умови утримаються в Україні,. Такі зміни напряму залежать від хмарності.
Якщо є хмарність, то нічних морозів не буде, адже хмари як ковдри, і ось те тепло, яке було накопичене впродовж дня, воно частково залишається в приземному шарі повітря. Хмари ніби його утримують, через що можливі плюсові значення температури,
– пояснила вона.
За її словами, попри незначні опади на Лівобережжі та південному сходу, проте здебільшого там температури повітря вище 0 як у денні, так і у нічні години, лише подекуди можливі зниження близько 0 градусів.
"Але в тих областях, де будуть вночі прояснення, то, звичайно, температура може бути дещо нижчою, тому що йде вихолодження, коли немає хмар, через що можливі мінуси", – додала представниця Укргідрометцентру.
Чому змінилася погода?
Протягом минулого тижня майже по всій Україні у нічний час переважали незначні морози через прояснення, проте в денні години сонце прогрівало приземний шар повітря, тому були контрастні амплітуди температур.
"Хмарність це основна відмінність від попереднього тижня, бо вона не буде давати змоги сонцю сильно пригрівати в денні години, але натомість нічна температура майже не зміниться у порівнянні з минулим тижнем", – зазначила вона.
Якою буде погода найближчими днями?
Наталія Птуха також зазначала, що опадів у вигляді помірного снігу в Україні принаймні найближчим часом не передбачають. Лише подекуди можливі незначні дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом.
Також повідомляли, що цього тижня на території України ще зберігатиметься незначне похолодання, проте наприкінці тижня ситуація може частково змінитися, бо натомість – очікується підвищення на кілька градусів.
Зауважимо, синоптики пояснювали, що нещодавній снігопад у гірських районах не є аномалією для березня, і таке явище може подекуди з'являтися ще до початку квітня, а покрив може зникнути у середині місяця.