Мінус склади з КАБами: ЗМІ показали наслідки атаки дронів по аеродрому "Морозовськ" у Росії

Українські дрони атакували російський аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. Згодом з'явились супутникові знімки, які підтверджують складність спричинених проблем для ворога.

У суботу, 3 серпня, у Генштабі підтвердили атаку, уточнивши, що під прицілом були склади, де противник зберігав, зокрема, керовані авіаційні бомби. Аналітики додають, що сліди пожеж видно і на місцях, де росіяни паркували винищувачі.

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Наслідки атаки на "Морозовськ"

Власне, проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода" за допомогою сервісу Planet Labs порівняв супутникові кадри аеродрому "Морозовськ" до та після обстрілу дронів.

Видно, що уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині аеродрому. Сліди пожеж видно і біля інших будівель, а також біля місць паркування російських винищувачів,

– пишуть журналісти.

Аналітики зазначають, що після атаки безпілотників з аеродрому прибрали більшість наявних там раніше винищувачів.

Ворожий аеродром "Морозовськ" до та після атаки / Супутникові знімки проєкту "Схеми"

Місцеві чули вибухи, коли БпЛА завдавали удару по відповідній авіабазі. Місцева влада "відзвітувала" про нібито успішне збиття 3 дронів.



Безпілотники атакували аеродром "Морозовськ" / Зображення проєкту "Схеми"

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На кадрах, які поширювали в мережі, було видно масштабну пожежу. Пропагандисти стверджували, що в Кам'янському та Морозівському районах Ростовської області – пошкоджені складські об'єкти. Про КАБи, звісно, не згадували.