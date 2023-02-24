Не залишили росіянам жодного робочого ствола, – морпіх Діанов про вихід з "Азовсталі"

Навесні 2022 року захисники Маріуполя отримали наказ про вихід з "Азовсталі". Однак наші воїни залишили там багато сюрпризів для росіян.

Про це розповів морський піхотинець Михайло Діанов. Він зазначив, що наказ виходити з "Азовсталі" у полон бійці сприйняли позитивно, адже розуміли, що, як мінімум, вони залишаться живі.

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Які сюрпризи для окупантів лишили на "Азовсталі"

Захисникам Маріуполя надійшов наказ скласти зброю, треба було віддати її ворогу. Однак, як розповів Діанов, воїни не залишили для загарбників жодного цілого ствола.

Ну, ми зброю віддали, але вона була неробоча. Жодного ствола не було робочого. Зовні дивишся автомат цілий, але середина, він в житті ніколи працювати не буде,

– зауважив морпіх.

Він розповів, що бійці забивали цвяхи всередину автоматів. Відтак, якщо зробить хтось постріл, то ствол розірве. Крім того, воїни витягували запчастини, витягали та викидали затвори, деякі автомати просто розбирали.

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"Гору автоматів насипали, підпалили їх і у вогонь додавали, вони почали плавитися. Жодного цілого ствола ми їм не віддали", – каже Діанов.

Що відомо про морпіха Діанова