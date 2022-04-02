Морпіхи на Миколаївщині відбили в росіян танк з купою награбованого

На Миколаївщини українські морпіхи поповнили свій арсенал трофейною технікою. Вони відбили в окупантів танк.

У танку загарбники поскладали купу награбованого в українців майна. Бійцям ЗСУ довелось це все діставати звідти.

Читайте також Вивозять навіть чайники та килими, – Чаус про мародерство окупантів на Чернігівщині

Додамо, що мародерство для росіян – звична справа. Вони крадуть не тільки гроші та цінні речі, а виносять навіть чайники, сервізи, фени та кросівки. Награбовані "сувеніри" поштою відправляють на Білорусь.

Російський танк з награбованим майном, дивіться відео:

До теми – Які "трофеї" окупанти намагаються вивезти з України: