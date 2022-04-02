Морпіхи на Миколаївщині відбили в росіян танк з купою награбованого
2 квітня 2022 , 18:21Читать новость на русском
Джерело:Армія Inform
На Миколаївщини українські морпіхи поповнили свій арсенал трофейною технікою. Вони відбили в окупантів танк.
У танку загарбники поскладали купу награбованого в українців майна. Бійцям ЗСУ довелось це все діставати звідти.
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Додамо, що мародерство для росіян – звична справа. Вони крадуть не тільки гроші та цінні речі, а виносять навіть чайники, сервізи, фени та кросівки. Награбовані "сувеніри" поштою відправляють на Білорусь.