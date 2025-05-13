Непомітні для ППО: удосконалені MAGURA V5 можуть стати провідними у звільненні Криму

У ГУР повідомили про оновлення морських дронів MAGURA V5, вони можуть бути носіями і дронів, і ракет. Ба більше, вони мають змогу непомітно підходити до берегів Криму.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що зараз MAGURA V5 можуть працювати на великій відстані, що, на перший погляд, могло б викликати ускладнення. Тому ефективна робота зараз дозволить у майбутньому завдавати ще більше ударів по військових об'єктах в Криму.

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Як українські дрони можуть стати провідними у звільненні Криму

За словами полковника ЗСУ у запасі, оновлені MAGURA V5 є мініавіаносцями. ГУР почала використовувати платформи безпілотників не лише як дрони-камікадзе, а й "матки", які можуть нести цілі під і над водою (наприклад, ракети).

Такі мініавіаносці можуть підходити до Криму і знищувати військові об'єкти. Можна не боятись, що наші безпілотники знищать, поки вони туди долетять,

– наголосив він.

Світан пояснив, що більшість безпілотників не можуть долетіти до Криму з території України, а ті, яким це вдається – є дуже помітними. У випадку з морськими дронами MAGURA V5 все ж навпаки – вони підходять до берегів і випускають маленькі дрони, які ворожа ППО не бачить. Ці безпілотники можуть працювати на відстані до 300 кілометрів.

"Коли ми вийдемо на Скадовськ, до Криму залишиться 50 кілометрів. Тоді ці MAGURA V5 будуть кошмарити все узбережжя. Тоді можна буде готувати майданчик для висадки десанту", – зауважив він.

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Нагадаймо, що Україна використовує ударні морські дрони Magura для знищення російських кораблів, гелікоптерів та літаків у Чорному морі. Система використовує новітні технології, об'єднані штучним інтелектом зразка НАТО