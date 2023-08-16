Виробляються під землею: стали відомі деталі про морські дрони, які атакували Кримський міст

Василь Малюк розкрив подробиці резонансних спецоперацій СБУ. Він розповів, що морські дрони, які завдають ударів по ворожих цілях в окупованому Криму, власна розробка Служби безпеки України.

Василь Малюк повідомив, що морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG" – власна технічна розробка СБУ.

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Морські дрони виготовляють на підземному виробництві

Глава Служби безпеки розповів, що над розробкою морських дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.



Ці дрони виготовляються на одному з підземних виробництв на території України. Якомога далі від ворожих очей.

Морські надводні дрони – унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі – "Оленегорский горняк" і нафтовий танкер "SIG",

– уточнив він.

Що відомо про проведені спецоперації

Розповідаючи більш детально про спецоперації, Малюк зазначив, що саме Служба безпеки була автором відповідних оперативних задумів і успішно їх реалізувала спільно із Військово-морськими силами ЗСУ.

Він додав, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, за ініціативою особового складу були названі "SeaBaby", тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кілограмів.



Зокрема для ураження десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера "SIG" було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.



Глава СБУ наголосив, що всі уражені спецслужбою цілі є цілком законними відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права.

При цьому він дав зрозуміти, що Служба безпеки запланувала ще безліч цікавих операцій.

Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів,

– підкреслив Малюк.

Він зазначив, що західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, проте активно переймають унікальний досвід СБУ.