Такого не має жодна країна: на що здатні Sea Baby оснащені "Градами"

Морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці збирали кошти через платформу UNITED24, оснастили системами залпового вогню "Град". БпЛА в модифікованому вигляді вночі 21 травня завдали удару по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у розмові з 24 Каналом поділився, на що здатні модернізовані Sea Baby. За його словами, оснащення дронів "Градами" – це проривне явище у сучасній військовій філософії введення бою.

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Які переваги

Система залпового вогню "Град" – доволі старенька установка, розроблена ще у 1950 – 1960 роки. Пусковий контейнер – труба, електропривод із запалюванням самої ракети. Це дозволить Силам оборони бити з моря, як-от по Кінбурнській косі.

Морські дрони Sea Baby надзвичайно складно впіймати, а особливо, коли вони рухаються та завдають ударів. Така проворність дозволить краще бити по російських суднах. Оскільки "Гради" мають радіус ураження понад 16 кілометрів.

Один залп з шести реактивних боєприпасів касетного спорядження 9М218, який містить 270 субелементів, зробить серйозний переполох на палубі, коли розсиплеться над кораблем.

Це знижує коефіцієнт опору особового складу і вже наступна безпілотна система завдає кінцевого удару. Таким винаходом вдасться підвищити рівень потенційних можливостей знищення Чорноморського флоту Росії.

У частині модернізації й застосовування старої радянської зброї та її інтеграції новітні системи ми сягнули дуже великого результату. Це проривні речі, яких навіть не мають провідні армії світу. Це ще й колосальний перспективний потенціал після завершення війни, тому що наш ВПК може стати одним з передових на планеті Земля,

– констатував Петро Черник.

Модернізація дронів Sea Baby: що відомо