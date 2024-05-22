Такого не має жодна країна: на що здатні Sea Baby оснащені "Градами"
Морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці збирали кошти через платформу UNITED24, оснастили системами залпового вогню "Град". БпЛА в модифікованому вигляді вночі 21 травня завдали удару по позиціях росіян на Кінбурнській косі.
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у розмові з 24 Каналом поділився, на що здатні модернізовані Sea Baby. За його словами, оснащення дронів "Градами" – це проривне явище у сучасній військовій філософії введення бою.
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Які переваги
Система залпового вогню "Град" – доволі старенька установка, розроблена ще у 1950 – 1960 роки. Пусковий контейнер – труба, електропривод із запалюванням самої ракети. Це дозволить Силам оборони бити з моря, як-от по Кінбурнській косі.
Морські дрони Sea Baby надзвичайно складно впіймати, а особливо, коли вони рухаються та завдають ударів. Така проворність дозволить краще бити по російських суднах. Оскільки "Гради" мають радіус ураження понад 16 кілометрів.
Один залп з шести реактивних боєприпасів касетного спорядження 9М218, який містить 270 субелементів, зробить серйозний переполох на палубі, коли розсиплеться над кораблем.
Це знижує коефіцієнт опору особового складу і вже наступна безпілотна система завдає кінцевого удару. Таким винаходом вдасться підвищити рівень потенційних можливостей знищення Чорноморського флоту Росії.
У частині модернізації й застосовування старої радянської зброї та її інтеграції новітні системи ми сягнули дуже великого результату. Це проривні речі, яких навіть не мають провідні армії світу. Це ще й колосальний перспективний потенціал після завершення війни, тому що наш ВПК може стати одним з передових на планеті Земля,
– констатував Петро Черник.
Модернізація дронів Sea Baby: що відомо
- У січні голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що морський дрон Sea Baby здатен не лише переносити вибухівку, але й вести вогонь.
- У березні Україна модернізувала свої морські дрони та зробила їх "смертоноснішими". За словами речника Служби безпеки України Артем Дехтяренко, тепер Sea Baby здатні доставити вибухове навантаження вагою 850 кілограмів на понад 1000 кілометрів.
- Тоді ж показали перший морський дрон, який виготовили завдяки масштабному волонтерському збору. Цей безпілотник отримав назву "Авдіївка".
- Морський БпЛА відрізняється від попереднього покоління в першу чергу зовнішнім виглядом. Також у нового дрона нові, вдосконалені тактико-технічні характеристики.