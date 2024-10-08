Sea Baby уразили 11 російських кораблів: у ГУР розповіли про ефективність морських дронів

ЗСУ за допомогою морських дронів успішно уразили 11 російських військових кораблів, зокрема й ракетоносії, які здійснювали обстріли території України.

Про це в етері телемарафону розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує 24 Канал.

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Sea Baby виконують різні завдання

За словами речника, дрони Sea Baby за 2 роки стали своєрідною платформою, яка здатна виконувати різні завдання. Серед застосування дронів і дистанційне мінування, і ураження об'єктів з моря за допомогою РСЗВ.

Крім того, Артем Дехтяренко зауважив, що є й інші завдання, про які у ГУР поки не можуть говорити. При цьому додав, що такого у ЗСУ раніше не робили.

Загалом, завдяки морським дронам СБУ вдалося вразити 11 російських кораблів, серед яких ракетоносії, що обстрілювали територію України,

– підсумував речник.

Зауважимо, що 7 жовтня українські розвідники вивели з ладу тральник Балтійського флоту Росії "Александр Обухов".