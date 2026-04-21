Росія копіює українські морські дрони: у ВМС назвали важливий нюанс

Росія намагається копіювати українські морські дрони, досвіджуючи новий досвід і шукаючи рішення. Утім, противник відчутно відстає у цьому питанні, оскільки свого часу поставив пріоритет на інше.

Відповідну інформацію повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

Дивіться також "Москва" пішла на дно: у ВМС поділились відео до 4-ї річниці знищення крейсера

Як Росія навчається в України?

Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни переймають український досвід, зокрема намагається копіювати технологічні та тактичні рішення. Утім, за його словами, таку загрозу враховують під час планування оборонних дій.

Водночас він додав, що обидві сторони навчаються одна в одної, що є звичним процесом у війні. Але хоч Росія має можливості нарощувати виробництво, але відставання від України в технологіях залишається відчутним.

Також речник Військово-морських сил ЗСУ зауважив, що морські дрони потребують постійного розвитку та оновлення, оскільки ефективні рішення, на його думку, швидко застарівають, тому наздогнати це важко для Росії.

У цій гонитві вони поки надолужують ситуацію – ситуація вже змінюється. Ворог прийшов на цю війну "у кишені" з морським дроном – вони вже у них були. Проте він зробив ставку на свій великий потужний Чорноморський флот,

– пояснив він.

За його словами, реалії війни виявилися зовсім іншими, й Україна знайшла асиметричну відповідь, оскільки застосування морських дронів і відповідна тактика, як показала практика, виявилися ефективними у боротьбі.

Як Україна розвиває виробництво?

Нещодавно президент Володимир Зеленський, виступаючи у Великій Британії, анонсував створення надводних дронів, які будуть здатні діяти в океані. Ба більше, наразі триває робота з вдосконачення наявних дронів.

Згодом він заявив про готовність доєднатися до міжнародних зусиль із безпеки в Ормузькій протоці шляхом використання морських дронів. Таким чином країна може допомогти як у захисті регіону, так і в супроводі суден.

До речі, нещодавно навіть у США визнали розвиток України в галузі інновацій, яка кардинально змінила підхід до ведення бойових дій. Міністр армії Ден Дрісколл заявив, що країна переймає досвід Києва у цьому.

У якому стані Чорноморський флот?