Морські піхотинці США готують піддони з нелетальним обладнанням для оборони України

Сполучені Штати Америки продовжують надавати України озброєння для захисту від агресії Росії. Нелетальне обладнання вже готують до перекидання.

Відправка здійснюється з авіабази Кадена, що в Японії. Про це 13 травня повідомили в американському міністерстві оборони, оприлюднивши відповідні фото.

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Морські піхотинці ІІІ-х Морських Експедиційних Сил Корпусу морської піхоти США готують піддони з нелетальним обладнанням, необхідним для оборони України на фронті,

– повідомили у відомстві.

Генштаб ЗСУ висловив подяку Сполученим Штатам за підтримку та допомогу.

Ленд-ліз для України: коротко

Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз для України. Вперше і востаннє таке рішення приймали під час Другої світової війни.

Ленд-ліз передбачає значно простіший механізм передачі військової допомоги Україні. Володимир Зеленський подає запит про необхідну зброю, президент США ухвалює рішення й одразу відправляє допомогу в Україну.

Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за підписання закону про ленд-ліз та запевнив, що ми знову переможемо, як і 77 років тому.

Росія скоро відчує ленд-ліз від США

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов заявив, що Росія вже дуже скоро зрозуміє, що таке ленд-ліз і відчує на собі всю силу західного озброєння в руках наших захисників.

Ми скоро відіб'ємо всі наші вулиці та міста,

– запевняє посадовець.

"Щодо термінів надходження зброї, то поки сказати важко. Але я переконаний, що це буде настільки швидко, наскільки це можливо. Варто розуміти, що навіть сама доставка зброї з Америки займе певний час", – стверджує Ростислав Смірнов.

За його словами, озброєння надійде у великій кількості і воно буде дуже різноманітним. Підстав переживати немає, адже ми маємо закон про ленд-ліз, також вчора США погодили надання Україні чергового траншу допомоги.

Він також додав, що можливо авіація так само буде передана в рамках програми.

Допомога Україні від інших союзників